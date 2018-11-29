Мода 2019: 5 ярких идей зимнего макияжа [ Редактировать ]
С приходом нового сезона известные стилисты и визажисты знакомят нас с трендами в beauty- и fashion-индустриях. Представляем топ-5 модных идей для макияжа в следующем сезоне.
Прозрачный блеск
Фото: pinterest.com
В 2019 году в моде снова будет естественность и натуральность. Прекрасной альтернативой цветным оттенкам помад станет эффект влажных губ, которого можно добиться с помощью прозрачного блеска. Макияж с эффектом влажных губ придаст коже свежий вид.
Легкий румянец
Фото: pinterest.com
У многих зимний период ассоциируется с холодами, поэтому не удивительно, что трендом в макияже стал легкий румянец на коже. Чтобы получить такой эффект, достаточно воспользоваться специальными тинтами либо же легкими кремовыми румянами.
Синие тени для век
Фото: pinterest.com
Многих девушке голубой оттенок на веках отпугивает и ассоциируется с "90-ми", когда модницы тех годов ходили с синими тенями до бровей. Однако тренд на синие тени снова возвращается, только в новой интерпретации. Этой зимой попробуйте использовать в макияже синие тени с блестками, создавать легкий макияж с голубыми тенями или вовсе рисовать стрелки синим лайнером.
Создайте теплый акцент
Фото: pinterest.com
Этой зимой визажисты предлагают создавать в меру теплый макияж с использованием нюдовых оттенков: бежевый, пыльно-розовый, лиловый, апельсиновый оттенок, которые можно использовать как в мейк-апе глаз, так и губ.
Цветные тени
Фото: pinterest.com
В серую и пасмурную погоду зимой нам очень не хватает красок. Зимой визажисты предлагают наносить на веки цветные тени. В моде будут все цвета радуги: оранжевый, синий, зеленый, желтый, красный. Запомните, вы можете сочетать в макияже глаз максимум три оттенка, иначе рискуете выглядеть как попугай.
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