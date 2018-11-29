Россия хочет присоединить еще часть Украины - Порошенко [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что события 25 ноября во Азово-Керченской акватории показывают агрессивные намерения президента России Владимира Путина присоединить еще часть украинской территории. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Bild.
Наш флот придерживается международного права. У нас есть все доказательства на столе, все видят, что это российские солдаты напали на наш флот.
"Мы должны были реагировать после этого акта агрессии, и поэтому я ввел военное положение в некоторых регионах, потому что мы должны защищать нашу страну. Это как в 2014 году, Путин хочет присоединить еще одну часть Украины, он ведет себя так же, как и тогда", - рассказал Порошенко.
Президент Украины отметил, что глава Кремля видит себя императором, а Украину - колонией. Но Порошенко убеждает: с тех пор, как он пришел к власти, "Украина уже не является колонией".
Ранее мы писали о том, что Турция может стать посредником между Украиной и Россией для решения проблемы агрессии в Азовском море.
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