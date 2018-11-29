В Киеве на улице Мостицкой столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали 4 человека.

Об этом сообщает KyivOperativ в Telegram.



Из-за ДТП автомобили отбросило в разные стороны. Движение на месте происшествия затруднено.



"Водитель Seat выехал на полосу встречного транспорта, где в это время ехал Fiat. От столкновения обе машины отбросило в разные стороны: Seat - в Peugeot, а Fiat - в Toyota", - говорится в сообщении.



На месте происшествия работают сотрудники скорой, которые оказали медицинскую помощь пострадавшим, и патрульная полиция.

Ранее сообщалось, что возле Индустриального моста перевернулся внедорожник.