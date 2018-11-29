Массовое ДТП в Киеве: автомобили разбросало в разные стороны [ Редактировать ]
В Киеве на улице Мостицкой столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали 4 человека.
Об этом сообщает KyivOperativ в Telegram.
Из-за ДТП автомобили отбросило в разные стороны. Движение на месте происшествия затруднено.
"Водитель Seat выехал на полосу встречного транспорта, где в это время ехал Fiat. От столкновения обе машины отбросило в разные стороны: Seat - в Peugeot, а Fiat - в Toyota", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники скорой, которые оказали медицинскую помощь пострадавшим, и патрульная полиция.
Ранее сообщалось, что возле Индустриального моста перевернулся внедорожник.
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