Детективы НАБУ не только вмешиваются в хозяйственные отношения, а и применяют типичные постсоветские методы работы "силовиков". Такое заявление сделал в интервью "Українським Новинам" бывший глава наблюдательного совета группы "Креатив" Максим Березкин.

"Знаете, все что происходит, очень напоминает даже не 90-е независимой Украины, а 30-е Советского Союза. Детектив НАБУ Богдан Гороховский во время обыска у меня дома выразил сожаление, что сейчас не 37-й год. Надеюсь, это осталось на видеофиксации. Они буквально берут людей в заложники", - заявил он.

В частности, Березкин обратил внимание на завышенные сумы залогов, назначаемые попавшим под следствие бывшим сотрудникам "Креатива".

"Выдвигались астрономические суммы - от 5 до 30 млн грн. Это непосильная сумма для менеджера среднего звена. Если бы не вступилась наша компания, люди бы до сих пор находились в СИЗО по одной причине - только потому, что когда-то работали с Березкиными. Особенно возмущает, что среди задержанных половина – это женщины. Сложно представить, что им пришлось пережить. Понятно, что главная цель детективов – это мы как бывшие собственники "Креатива". Но при чем здесь люди?", - возмутился он.

Также Березкин опроверг публичные заявления НАБУ о якобы бегстве за границу своей сестры. "Виктория по личным причинам находится за границей. Она ни от кого не пряталась, все время на связи. Ни ей, ни ее адвокатам не передавались никакие документы. В то же время в прессе детективы НАБУ и лично глава САП Назар Холодницкий формируют мнение, что она сбежала. Цель таких заявлений - запугать, чтобы она действительно не вернулась, а потом использовать это для манипуляции общественным мнением - раз не вернулась, значит есть что скрывать, виновна, а раз виновна она, то и вся семья", - сообщил экс-руководитель "Креатива".

По словам Березкина, сам ход расследования дела показывает, что методы правоохранителей не поменялись.

"На том же заседании регламентного комитета (Верховной Рады, на котором рассматривалось представление о привлечении к уголовной ответственности отца Максима, народного депутата Станислава Березкина, - ред.) Генеральный прокурор осудил практику задержания людей по подозрениям, связанным с экономикой, но обмолвился, что у НАБУ и САП иной подход. То есть генпрокурор признал, что новые органы, призванные бороться с коррупцией и пережитками прошлого, действует старыми испытанными методами. Это плохая новость для бизнеса и всех тех, кто надеялся, что Украина двигается в Европу", - резюмировал он.

Как сообщалось ранее, НАБУ и САП расследует уголовное дело о возможной причастности к хищению компанией "Креатив" 20 млн долларов кредита "Ощадбанка" народного депутата Станислава Березкина и членов его семьи. При этом сами Березкины в 2015 году продали новому владельцу компанию вместе с долговыми обязательствами, в том числе по кредитам, срок погашений которых истекает в 2017 году.

В ноябре Верховная Рада Украины не поддержала представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности со Станислава Березкина, сочтя доказательства ГПУ неубедительными.