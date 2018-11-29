Американский кинорежиссер, сценарист и актер Квентин Тарантино, получивший всемирную славу после выхода картин "Криминальное чтиво" и "Убить Билла", впервые женился.

Об этом сообщает People.

"Свадебная церемония состоялась в Лос-Анджелесе 28 ноября", - говорится в сообщении.

Режиссер Квентин Тарантино женился на своей подруге, израильской певице и модели Даниэлле Пик в Лос-Анджелесе.

Для церемонии пара выбрала классический наряд: 35-летняя невеста надела белое платье и тиару, а 55-летний жених - костюм-двойку и галстук. На свадьбе присутствовали только ближний круг родных и друзей. Для 55-летнего режиссера и 35-летней модели этот брак стал первым.

Молодожены сделали клятвы верности друг другу и позже сыграют свадьбу в широком кругу друзей и родных.

Тарантино и Пик познакомились в 2009 году, в 2016 году начали встречаться, а в 2017 - обручились. Помолвку пара организовала в сентябре 2017 года в Нью-Йорке, и тогда вокруг Тарантино и Пик собрались все звезды фильма "Криминальное чтиво" - от Брюса Уиллиса до Умы Турман.

Читайте также, известный актер рассказал о проблемах в браке.