В Днепре у трамвая на ходу отвалилось колесо [ Редактировать ]
29 ноября на Амурском мосту в Днепре у трамвая № 9 отпало колесо. Из-за аварии движение электротранспорта было заблокировано.
Об этом сообщает Информатор.
Никаких комментариев касательно того, как так вышло - сотрудники КП "Днепрэлектротранспорт" не дали. Но все обошлось без травмированных и пострадавших, лишь слегка поврежден вагон трамвая.
Из-за крупногабаритной коммунальной техники на Старом мосту образовалась пробка - колонна машин тянулись до перекрестка улицы Каруны с Мануйловским проспектом. Сейчас движение уже восстановлено.
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