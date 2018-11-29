29 ноября на Амурском мосту в Днепре у трамвая № 9 отпало колесо. Из-за аварии движение электротранспорта было заблокировано.

Об этом сообщает Информатор.

Никаких комментариев касательно того, как так вышло - сотрудники КП "Днепрэлектротранспорт" не дали. Но все обошлось без травмированных и пострадавших, лишь слегка поврежден вагон трамвая.

Из-за крупногабаритной коммунальной техники на Старом мосту образовалась пробка - колонна машин тянулись до перекрестка улицы Каруны с Мануйловским проспектом. Сейчас движение уже восстановлено.

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