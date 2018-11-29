Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган готовий бути посередником у залагодженні конфлікту в Керченській протоці. Про це він сказав у телефонній розмові з президентом Росії Путіним. Зокрема додав, що особливу увагу цьому питанню приділить на саміті "великої двадцятки", який стартує у Буенос-Айресі вже завтра.

Раніше події у Керченській протоці Ердоган телефоном обговорив із президентом України Петром Порошенком. Після цього - детально поінформував про позиції Києва та Москви американського очільника Трампа.