Понад півтора мільйона українців - безробітні. І, як свідчить статистика, більше половини з них активно шукають роботу. Попит на ринку праці - народжує пропозиції. Та от чи всі з них - реальні? Розповість Ольга Клюєва.

Валерій двічі дзвонив на телефонний номер, який був вказаний в оголошенні про отримання роботи зі зручним графіком і високою зарплатнею. Замість цього безробітний позбувся 90 гривень із телефонного рахунку. Це лише одна з десятків розповсюджених на ринку праці шахрайських схем.

"Телефонне шахрайство, коли ви повинні перетелефонувати, виявляється за платними телефонами. Коли ви кладете трубку може до вас прийти телефонний рахунок, він може складати кругленьку суму", - говорить Тетяна Пашкіна, експерт ринку праці.

Легкий заробіток, захмарна оплата, гнучкий графік, досвід не потрібен - такими оголошеннями рясніють вуличні стовпи та інтернет-сайти.

"Звісно це шахрайство. Треба добре розуміти, за що вам такі гроші мають платити, що ви маєте такого робити, щоб воно коштувало дорожче, ніж в середньому по ринку", - говорить Тетяна Пашкіна.

Популярна схема "не чистих на руку" роботодавців так зване безоплатне стажування. Коли кандидат працює кілька місяців без зарплатні, а після цього отримує відмову в працевлаштуванні. Використання різних форм безкоштовної праці на українському ринку стає дедалі частішим. Іноді від обману не рятує навіть "трудовий договір"

"Я устраивалась по договору и я считала, что эта бумажка меня защитит. Я проработала два месяца. Начали тянуть время, говорить сложные времена, обстоятельства, подождите денек подождите месяц. Через пару месяцев я поняла что это бесполезно. Я поняла, что я зря теряю время и за это время могу найти другую работу", - говорить Софія Фарах, безробітна.

Почастішали випадки, коли для працевлаштування людину змушують оплатити навчальні курси, або послуги рекрутингового агентства. Після отримання грошей псевдороботодавці просто зникають. Аби не стати жертвою шахраїв, експерти радять детально вивчати всі умови вакансії, знайти адресу компанії в інтернеті і перевірити відгуки про роботодавця.

"Якщо написано, що вакансія з Одеси, а компанія зі Львова, а роботу пропонують в Могильові - зрозуміло, що це щось не те", - говорить Тетяна Пашкина, експерт з ринку праці.

Тож, аби не потрапити у пастку аферистів, варто скористатися не вуличним оголошенням про вигадану вакансію, а перевіреним сайтом з пошуку роботу.