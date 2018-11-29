На президентських виборах у Грузії перемогла Саломе Зурабішвілі. Після підрахунку усіх бюлетенів - вона набрала майже 60 відсотків голосів. Її суперник від опозиційної партії "Єдиний національний рух" - Григол Вашадзе - 40.

Формально Зурабішвілі йшла на вибори як незалежна кандидатка, але її підтримала владна партія "Грузинська мрія". Обидвоє кандидатів - дотримуються курсу на зближення з ЄС і НАТО.

Цьогоріч главу держави востаннє обирають загальним прямим голосуванням. Наступного разу президента призначатиме виборча колегія зі ста п'ятдесяти депутатів парламенту і ста п'ятдесяти представників місцевої влади. Інавгурація Саломе Зурабішвілі відбудеться 16 грудня.