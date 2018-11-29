Бывший глава наблюдательного совета группы "Креатив" Максим Березкин в интервью "Українським Новинам" рассказал, что его сестру Викторию подталкивают к тому, чтобы она осталась за границей.



"Виктория по личным причинам находится за границей. Она ни от кого не пряталась, все время на связи. Ни ей, ни ее адвокатам не передавались никакие документы. В то же время в прессе детективы НАБУ и лично глава САП Назар Холодницкий формируют мнение, что она сбежала. Цель таких заявлений - запугать, чтобы она действительно не вернулась, а потом использовать это для манипуляции общественным мнением - раз не вернулась, значит есть что скрывать, виновна, а раз виновна она, то и вся семья",- заявил Березкин.

Березкин отметил, что новые органы, призванные бороться с коррупцией и пережитками прошлого, действует старыми испытанными методами.

"Наше дело показывает, что методы правоохранителей не поменялись. На том же заседании регламентного комитета генеральный прокурор осудил практику задержания людей по подозрениям, связанным с экономикой, но обмолвился, что у НАБУ и САП иной подход. То есть генпрокурор признал, что новые органы, призванные бороться с коррупцией и пережитками прошлого, действует старыми испытанными методами. Это плохая новость для бизнеса и всех тех, кто надеялся, что Украина двигается в Европу",- добавил Максим Березкин.

Ранее сообщали, что НАБУ и САП расследует уголовное дело о возможной причастности к хищению компанией "Креатив" 20 млн долларов кредита "Ощадбанка" народного депутата Станислава Березкина и членов его семьи. При этом сами Березкины в 2015 году продали новому владельцу компанию вместе с долговыми обязательствами, в том числе по кредитам, срок погашений которых истекает в 2017 году.

В ноябре Верховная Рада Украины не поддержала представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности со Станислава Березкина, сочтя доказательства ГПУ неубедительными.