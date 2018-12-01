Рабочая неделя подходит к концу и впереди - первые выходные декабря. Вы можете остаться дома, а можете провести уикенд ярко и незабываемо. Организаторы подготовили огромное количество мероприятий для вас.

Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 1-2 декабря.

Выставка Ювелир Экспо Украина

4 дня все золото Украины сконцентрируется в Международном Выставочном Центре! Все национальные и много зарубежных брендов представят Вашему вниманию свои лучшие коллекции, а главное - по ценам производителей.

4 дня развлекательных программ, интересных семинаров, Diamond days, где мы расскажем много полезной информации о бриллиантах, а еще много подарков и розыгрышей ценных украшений!

Где: Международный Выставочный Центр (МВЦ), Киев, Броварской пр-т, 15.

Когда: 29 ноября - 2 декабря.

Сколько: вход 51 грн., при заказе пригласительного на сайте www.invitation.kiev.ua - вход бесплатный.

"Всі. Свої" проведет маркет "Новорічний дім"

Место, где собирается вся семья, чтобы поднять бокалы и загадать желание под бой курантов, должно быть теплым, уютным и приятным. Чтобы превратить дома и квартиры, где мы живем, в атмосферные пространства, нужно посетить маркет "Новорічний дім" от проекта "Всі. Свої": 1-2 декабря здесь соберется более ста украинских производителей новогоднего декора, текстиля, мебели и освещения.

На маркете 1–2 декабря будет посуда ручной работы - она займет -1 этаж. На -2 разместятся пледы с оленями и самый разнообразный праздничный текстиль, декор и, конечно же, свечи - круглые, квадратные, низкие и высокие - обязательный атрибут новогоднего стола. Елки, елочные игрушки, мебель, подарочные корзины нужно искать на -3 этаже.

Где: Десятинная, 12.

Когда: 1 и 2 декабря.

Сколько: свободный вход.

Под Киевом встретят зиму по древним традициям

Древний Киев в "Парке Киевская Русь" приглашает взрослых и детей совершить путешествие во времени на тысячу лет назад и приобщиться к древним славянским забавам. В первые выходные зимы здесь, в Княжестве Киевская Русь пройдет шоу-программа "Зима постучалась в ворота".

Войдя в ворота Древнего Киева, гости окажутся в настоящем средневековом городе. Здесь они смогут пройтись по средневековым улочкам, затаив дыхание от шедевров деревянного зодчества Киевской Руси, прочесть указательные знаки на древнеславянском языке, познакомиться с древними горожанами: князем и княгиней, боярами, богатырями и ремесленниками, узнать больше о жизни наших предков и от души повеселиться. Ведь это не пыльный музей, а живой средневековый город, где каждый найдет занятие по душе.

Где: Парк Киевская Русь.

Когда: 1-2 декабря.

Сколько: цена билета: полный билет для взрослого - 150 грн., для пенсионеров и студентов - 100 грн., для детей школьного возраста - 50 грн., для дошкольников - бесплатно.

Tropical Season Opening

Что: домашние тропики в эту субботу наполнятся музыкой, которая побуждает танцевать как первый человек у огня. Первое декабря - подходящее время для открытия Tropical Season.

Все как мы любим - афро/этно/хаус биты, одним словом - мультикультурим. Родной стиль, который на 100% гармонирует с нашей атмосферой и нашими сердцами.

Где: ДОМ.

Когда: 1 декабря.

Сколько: до 01:00 - free!, после 01:00 - 150₴, после 01:00 - 150₴

Скриптонит

Концерт Адиля не требует объяснений. Приходи, если "это любовь" или потому, что "это твоя вечеринка".