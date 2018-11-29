Каждая девушка с детства мечтает о свадьбе. Ни для кого не секрет, что в народе всегда знали верные приметы, чтобы выйти замуж и верили в них. Об этом пишет Grc-eka.

Проверенные предзнаменования замужества:

Снятся умершие родственники. Предчувствия к приближающимся переменам могут проявляться в вещих снах, даже если скрыты от нашего сознания. Поэтому нередко сны о неживых предках дают знак, чтобы выйти замуж.

Найти букет цветов. Не взять в руки подаренные розы, а случайно наткнуться на букет.

Неприятные ощущения и переживания во время начальной стадии сна. Когда в полудреме случаются какие-либо непонятные происшествия, девушка ощущает странную тяжесть в теле или чувствует чье-то присутствие возле кровати, то это "душит домовой", выгоняя ее из дома прямо в объятия будущего супруга.

Уколоть или порезать палец в новогоднюю ночь. Старая примета не объясняет, почему именно предсказывает замужество.

Чтобы быстро выйти замуж можно вышить красный пион. Этот цветок символизирует счастливую семейную жизнь.

Подметать пол необходимо от входных дверей к окнам, а не наоборот.

Удача улыбнется девушкам, которые молятся и соблюдают пост на праздник Святой Екатерины (7 ноября).

Стать крестной мамой ребенку. Как только крестник научится ходить, незамужняя девушка обретет свое счастье.

Сидеть между двумя братьями или сестрами.

Что не следует делать, чтобы не остаться одной

Существуют и приметы, которые отсрочивают замужество. Что ни в коем случае не стоит делать, если вы хотите выйти замуж как можно скорее:

Сидеть во время трапезы на углу стола.

Усаживаться на подоконники.

Участвовать в конкурсах на свадьбах друзей и знакомых.

Мерить чужое свадебное платье до того, как невеста соединила себя узами брака.

Передавать через порог воду, продукты и вещи.

Сидеть на пороге и кушать.

Нельзя в доме растить олеандр.

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