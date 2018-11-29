Как выйти замуж: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Каждая девушка с детства мечтает о свадьбе. Ни для кого не секрет, что в народе всегда знали верные приметы, чтобы выйти замуж и верили в них. Об этом пишет Grc-eka.
Проверенные предзнаменования замужества:
- Снятся умершие родственники. Предчувствия к приближающимся переменам могут проявляться в вещих снах, даже если скрыты от нашего сознания. Поэтому нередко сны о неживых предках дают знак, чтобы выйти замуж.
- Найти букет цветов. Не взять в руки подаренные розы, а случайно наткнуться на букет.
- Неприятные ощущения и переживания во время начальной стадии сна. Когда в полудреме случаются какие-либо непонятные происшествия, девушка ощущает странную тяжесть в теле или чувствует чье-то присутствие возле кровати, то это "душит домовой", выгоняя ее из дома прямо в объятия будущего супруга.
- Уколоть или порезать палец в новогоднюю ночь. Старая примета не объясняет, почему именно предсказывает замужество.
- Чтобы быстро выйти замуж можно вышить красный пион. Этот цветок символизирует счастливую семейную жизнь.
- Подметать пол необходимо от входных дверей к окнам, а не наоборот.
- Удача улыбнется девушкам, которые молятся и соблюдают пост на праздник Святой Екатерины (7 ноября).
- Стать крестной мамой ребенку. Как только крестник научится ходить, незамужняя девушка обретет свое счастье.
- Сидеть между двумя братьями или сестрами.
Что не следует делать, чтобы не остаться одной
Существуют и приметы, которые отсрочивают замужество. Что ни в коем случае не стоит делать, если вы хотите выйти замуж как можно скорее:
- Сидеть во время трапезы на углу стола.
- Усаживаться на подоконники.
- Участвовать в конкурсах на свадьбах друзей и знакомых.
- Мерить чужое свадебное платье до того, как невеста соединила себя узами брака.
- Передавать через порог воду, продукты и вещи.
- Сидеть на пороге и кушать.
- Нельзя в доме растить олеандр.
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