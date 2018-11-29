"Решение о введении военного положения сепарировало граждан на две категории" - Андрей Ермолаев [ Редактировать ]
Решение о введении военного положения – политическая ошибка, которая будет иметь далеко идущие последствия. Об этом заявил директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев в эфире одного из телеканалов. По мнению политолога, теперь власть может попытаться продлить военное положение в отдельных регионах без участия парламента.
"Решение о введении военного положения – это не просто политическая ошибка, это безответственность всех политиков, давших 226 голосов. Решение неоправданно", – заявил Андрей Ермолаев.
По словам директора института, он хотел бы обратить внимание на самый важный аспект этой ситуации – это не столько на то, как принималось решение, сколько на то, как безответственно ведут себя те, кто принял его, и насколько недооцененными являются реальные последствия этого решения.
"С точки зрения принятой нормы военные организации и исполнительные структуры получили задачу ее выполнять, но то, что граждане не понимают, что они должны выполнять, является составляющей решения. Так перепугать и запутать нацию может только очень хитрая и ловкая элита. Мы имеем дело со сговором, с введением нормы, которая будет иметь далеко идущие последствия", – считает политолог.
Он объяснил, что речь идет об угрозе межгосударственной войны, для предотвращения которой принята новая норма.
"Большинство политсил устроило введение военного положения только в отдельных, приграничных областях. У меня вопрос: а что, если будет реализована агрессия соседнего государства в любой из этих областей, бороться будет отдельно взятая область во главе с советом обороны этой области? Думаю, что не нужно быть большим знатоком в искусстве государственных решений, чтобы предположить: не дай бог возникнет такой прецедент в любой из областей, в течение считанных часов государственные органы власти примут решение о военном положении в стране в целом и о мобилизации. Это очевидно. Но тогда вопрос: в чем смысл принятия решения об отдельных областях?", – заявил Ермолаев.
"То, что ограничения прав и свобод коснулось граждан на отдельных территориях, можно назвать словом "сепарация". Нас сепарировали на две категории. Есть граждане, которых в определенный момент могут, в силу принятого решения, коснуться ограничения, и есть граждане, которых в этот момент ограничения не коснутся. Грубо говоря, принятым решением население уже разделили на две сепарированные части. И как отреагируют граждане, которых ограничат в правах, остающихся у людей в соседних областях, предсказать невозможно", – добавил он.
Эксперт допускает, что специфическое военное положение будет использовано для того, чтобы "навести порядок" во взаимоотношениях центральной власти с местными элитами, – иногда методом прямого давления, иногда методом негласного диктата – для того, чтобы местные элиты стали более управляемыми. Он также допускает, что власти проведут и определенные кадровые изменения в этих областях.
"Последний момент, на который хотел бы обратить внимание. Срок действия принятого закона – один календарный месяц, и закон не подразумевает право президента продлевать срок самостоятельным решением. Но в законе об обороне такая возможность допускается. Я не исключал бы, что, получив право на введение военного положения в десяти областях, руководство страны попытается продлить его в отдельных областях из этих десяти. Особенно в тех, где, с точки зрения власти, могут сохраняться риски – в Приазовье, в Харьковской области. И это может произойти уже без участия парламента", – резюмировал директор Института стратегических исследований "Новая Украина".
по теме
Украина просит закрыть Босфор
Украина будет просить закрытия пролива Босфор для прохода российскими кораблями
Порошенко призвал НАТО разместить свои корабли в Азовском море
Порошенко призвал страны Североатлантического альянса (НАТО) направить военные корабли в Азовское море
Россия хочет присоединить еще часть Украины - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что события 25 ноября во Азово-Керченской акватории показывают агрессивные намерения президента России
Грановский обратился к депутатам в Харькове: не пугайте людей!
Народный депутат Украины Александр Грановский призвал депутатов Харьковского городского совета объяснить жителям города и области особенности режима военного положения
Военное положение: появился окончательный текст указа
В среду, 28 ноября, появился текст указа №393, которым в 10 областях вводится военное положение
Воєнний стан: регіони налаштувалися жити у нових умовах
Маріупольський порт. Зараз тут стоять кілька суховантажів. Усі військові катери та кораблі в морі в порт заходять лише за пальним та провіантом. У самому місті збільшено кількість патрулів, на блокпостах на в'їздах до Маріуполя старанно перевіряють автомобілі