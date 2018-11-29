Решение о введении военного положения – политическая ошибка, которая будет иметь далеко идущие последствия. Об этом заявил директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев в эфире одного из телеканалов. По мнению политолога, теперь власть может попытаться продлить военное положение в отдельных регионах без участия парламента.

"Решение о введении военного положения – это не просто политическая ошибка, это безответственность всех политиков, давших 226 голосов. Решение неоправданно", – заявил Андрей Ермолаев.

По словам директора института, он хотел бы обратить внимание на самый важный аспект этой ситуации – это не столько на то, как принималось решение, сколько на то, как безответственно ведут себя те, кто принял его, и насколько недооцененными являются реальные последствия этого решения.

"С точки зрения принятой нормы военные организации и исполнительные структуры получили задачу ее выполнять, но то, что граждане не понимают, что они должны выполнять, является составляющей решения. Так перепугать и запутать нацию может только очень хитрая и ловкая элита. Мы имеем дело со сговором, с введением нормы, которая будет иметь далеко идущие последствия", – считает политолог.

Он объяснил, что речь идет об угрозе межгосударственной войны, для предотвращения которой принята новая норма.

"Большинство политсил устроило введение военного положения только в отдельных, приграничных областях. У меня вопрос: а что, если будет реализована агрессия соседнего государства в любой из этих областей, бороться будет отдельно взятая область во главе с советом обороны этой области? Думаю, что не нужно быть большим знатоком в искусстве государственных решений, чтобы предположить: не дай бог возникнет такой прецедент в любой из областей, в течение считанных часов государственные органы власти примут решение о военном положении в стране в целом и о мобилизации. Это очевидно. Но тогда вопрос: в чем смысл принятия решения об отдельных областях?", – заявил Ермолаев.

"То, что ограничения прав и свобод коснулось граждан на отдельных территориях, можно назвать словом "сепарация". Нас сепарировали на две категории. Есть граждане, которых в определенный момент могут, в силу принятого решения, коснуться ограничения, и есть граждане, которых в этот момент ограничения не коснутся. Грубо говоря, принятым решением население уже разделили на две сепарированные части. И как отреагируют граждане, которых ограничат в правах, остающихся у людей в соседних областях, предсказать невозможно", – добавил он.

Эксперт допускает, что специфическое военное положение будет использовано для того, чтобы "навести порядок" во взаимоотношениях центральной власти с местными элитами, – иногда методом прямого давления, иногда методом негласного диктата – для того, чтобы местные элиты стали более управляемыми. Он также допускает, что власти проведут и определенные кадровые изменения в этих областях.

"Последний момент, на который хотел бы обратить внимание. Срок действия принятого закона – один календарный месяц, и закон не подразумевает право президента продлевать срок самостоятельным решением. Но в законе об обороне такая возможность допускается. Я не исключал бы, что, получив право на введение военного положения в десяти областях, руководство страны попытается продлить его в отдельных областях из этих десяти. Особенно в тех, где, с точки зрения власти, могут сохраняться риски – в Приазовье, в Харьковской области. И это может произойти уже без участия парламента", – резюмировал директор Института стратегических исследований "Новая Украина".