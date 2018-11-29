Фото: ibu_biathlonworld / Instagram

Многие болельщики биатлона с нетерпением ждали зимы, и приобретали билеты в словенскую Поклюку. Именно там 2 декабря стартует новый розыгрыш Кубка мира, который продлится до конца марта 2019 года.

Поклюка не является населенным пунктом - это историческое название горного плато в Юлийских Альпах. Биатлонная трасса в Словении по праву считается одной из самых удобных, современных в Европе и "высотных" арен в календаре соревнований.

Стадион расположен на высоте 1300 метров над уровнем моря, и в отличие от Оберхофа, Рупольдинга и Антхольца, здесь все довольно скромно - относительно небольшие трибуны и минимум инфраструктуры.

Фото: olympteka.ru

Первые соревнования в Поклюке состоялись в декабре 1992, и с тех пор словенский городок лишь пять раз отсутствовал в календаре соревнований. Там трижды проходил чемпионат мира: в 1998 и 2006 годах частично, а в 2001 - полная программа стартов.

Каждый год на данном этапе наблюдается довольно хорошая погода. Этот раз не станет исключением, сейчас в Словении небольшой "минус", солнечная погода и почти отсутствует ветер. А на период гонок и вовсе ожидается потепление до +11.

Фото: biathlon-pokljuka.com

1-й этап Кубка мира, Поклюка. Расписание гонок:

02 декабря, 13:00. Смешанная эстафета (супермикст)

02 декабря, 15:30. Смешанная эстафета

05 декабря, 15:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

06 декабря, 15:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

07 декабря, 15:15. Спринт, 10 км, мужчины

08 декабря, 15:15. Спринт, 7,5 км, женщины

09 декабря, 12:45. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

09 декабря, 15:45. Гонка преследования, 10 км, женщины

Ранее лидер сборной Украины по биатлону рассказала, почему пропустит эстафету на дебютном этапе Кубка мира.