Биатлон. Поклюка: расписание гонок первого этапа Кубка мира [ Редактировать ]
Фото: ibu_biathlonworld / Instagram
Многие болельщики биатлона с нетерпением ждали зимы, и приобретали билеты в словенскую Поклюку. Именно там 2 декабря стартует новый розыгрыш Кубка мира, который продлится до конца марта 2019 года.
Поклюка не является населенным пунктом - это историческое название горного плато в Юлийских Альпах. Биатлонная трасса в Словении по праву считается одной из самых удобных, современных в Европе и "высотных" арен в календаре соревнований.
Стадион расположен на высоте 1300 метров над уровнем моря, и в отличие от Оберхофа, Рупольдинга и Антхольца, здесь все довольно скромно - относительно небольшие трибуны и минимум инфраструктуры.
Фото: olympteka.ru
Первые соревнования в Поклюке состоялись в декабре 1992, и с тех пор словенский городок лишь пять раз отсутствовал в календаре соревнований. Там трижды проходил чемпионат мира: в 1998 и 2006 годах частично, а в 2001 - полная программа стартов.
Каждый год на данном этапе наблюдается довольно хорошая погода. Этот раз не станет исключением, сейчас в Словении небольшой "минус", солнечная погода и почти отсутствует ветер. А на период гонок и вовсе ожидается потепление до +11.
Фото: biathlon-pokljuka.com
1-й этап Кубка мира, Поклюка. Расписание гонок:
02 декабря, 13:00. Смешанная эстафета (супермикст)
02 декабря, 15:30. Смешанная эстафета
05 декабря, 15:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
06 декабря, 15:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
07 декабря, 15:15. Спринт, 10 км, мужчины
08 декабря, 15:15. Спринт, 7,5 км, женщины
09 декабря, 12:45. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
09 декабря, 15:45. Гонка преследования, 10 км, женщины
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