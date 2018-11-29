Преступники изобрели простой, но действенный способ угнать любой автомобиль. Они используют обычную пластиковую бутылку. Об этом сообщает dnpmag.com.

Уловка, на самом деле, действительно элементарна. На стоянке вор вставляет пластиковую бутылку между колесом и крылом с пассажирской стороны.

Водитель, само собой, ее не видит. Тронулся - и через несколько метров слышит подозрительный шум, откуда-то из-под капота. Большинство людей будут слишком обеспокоены, чтобы подумать дважды.

Водитель останавливает машину, открывает дверь и бежит посмотреть, в чем проблема. Следящий за добычей преступник в ту же секунду прыгает за руль заведенного автомобиля и просто уезжает.

Поэтому лучше не трогаться, не осмотрев свой автомобиль заранее. И, конечно же, закрывать автомобиль, не оставляя его не на минуту. Кто знает, на какие уловки грабители пойдут в следующий раз.

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