Агрессия России в Азовском море: в захвате участвовали бывшие сотрудники СБУ [ Редактировать ]
Среди причастных к нападению на украинские корабли в Керченском проливе 25 ноября есть двое бывших сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом сообщил заместитель главы СБУ Олег Фролов.
"У нас есть информация, что два бывших сотрудника Службы безопасности Украины выполняли задачу именно по захвату наших судов", - сказал Фролов на брифинге в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, есть ли среди российских военных украинские граждане, перешедшие на сторону России в 2014 году.
"Служба безопасности Украины проверяет информацию со всех источников, в том числе, сайта "Миротворец"", - добавил он.
Ранее мы писали о том, что Порошенко призвал НАТО разместить свои корабли в Азовском море.
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