29 ноября в Днепре на Новом мосту случилось ДТП с участием маршрутки №124а и легкового автомобиля. В результате пострадала девушка-пассажир микроавтобуса.

Об этом сообщает "Информатор".

Как рассказал водитель Hyundai Виталий, он двигался по Новому мосту в направлении Левого берега. Перед ним ехал BMW, который резко затормозил. Hyundai успел остановится вовремя, но маршрутка, которая ехала за ним, не успела и врезалась в него.

По словам патрульных, в аварии пострадала девушка, которая ехала в маршрутке. Ее, предварительно, с черепно-мозговой травмой забрала "скорая". На заднем сидении Hyundai находились женщина с ребенком, они не пострадали.

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