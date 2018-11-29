В Днепре маршрутка столкнулась с автомобилем, пострадала девушка [ Редактировать ]
29 ноября в Днепре на Новом мосту случилось ДТП с участием маршрутки №124а и легкового автомобиля. В результате пострадала девушка-пассажир микроавтобуса.
Об этом сообщает "Информатор".
Как рассказал водитель Hyundai Виталий, он двигался по Новому мосту в направлении Левого берега. Перед ним ехал BMW, который резко затормозил. Hyundai успел остановится вовремя, но маршрутка, которая ехала за ним, не успела и врезалась в него.
По словам патрульных, в аварии пострадала девушка, которая ехала в маршрутке. Ее, предварительно, с черепно-мозговой травмой забрала "скорая". На заднем сидении Hyundai находились женщина с ребенком, они не пострадали.
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