Легендарный футболист, защитник киевского "Динамо" Виктор Матвиенко, скончался на 71-м году жизни.

Виктор Матвиенко недавно отметил 70-летний юбилей (9 ноября). За "Динамо" Он выступал с 1970 по 1977 годы, став четырехкратным чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР, Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА.

"Перестало биться сердце доброго, честного, порядочного, искреннего, замечательного человека и настоящего друга... Вечная память. Пусть земля будет пухом...", - говорится в сообщении на фан-странице в Facebook LegendsFCDK 29 ноября.

О времени и месте прощания с Виктором Матвиенко будет сообщено отдельно.

Матвиенко родился 9 ноября 1948 года в Запорожье. Он был воспитанником местной школы "Металлург", играл за команды "Металлург" Запорожье (1966−1967, 1970), СКА Одесса (1968−1969), Днепр (1978). Игрок сборной СССР (1971−1977). После завершения игровой карьеры работал футбольным тренером.

Напомним, 25 ноября в американском городе Бристоль скончался другой известный "динамовец" - нападающий и капитан команды Виктор Каневский.