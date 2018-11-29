В Норвегии экс-министр насиловал мигрантов [ Редактировать ]
В Норвегии бывшего министра рыбной промышленности Свейна Людвигсена (занимал должность в 2001-2005 годах) обвинили в изнасиловании нескольких мигрантов, которым его страна дала убежище.
Начиная с 2011 года Людвигсен в бытность главой региона Тромсе на севере Норвегии, предлагал мигрантам позаботиться о том, чтобы они получили убежище взамен на интимные услуги, сообщает местное издание NRK.
Жертвы были значительно младше 72-летнего Людвигсена. Один из них страдал от легкого психического недуга.
"Органы прокуратуры обвиняют бывшего политика в сексуальном насилии над тремя людьми. Мы подали обвинения, так как видим связь между властными полномочиями ответчика и жертвами", - заявил прокурор Топ Долг Нордме.
Следователи утверждают, что изнасилования происходили в доме министра, гостиничных номерах и правительственном офисе между 2011 и 2017 годами.
Тем временем в Испании протестуют против насилия над женщинами.
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