Мода-2019: как выбрать гардероб на зиму (видео) [ Редактировать ]
Во время холодов хочется надеть на себя самый теплый свитер, а лучше попросту укутаться в одеяло. И немногие знают, что не всегда необходимо жертвовать стильным образом рази комфорта.
Как собрать стильный базовый гардероб и как сочетать несочетаемое?
Смотрите также, как собрать модный образ на осень-зиму.
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