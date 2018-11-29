Во время холодов хочется надеть на себя самый теплый свитер, а лучше попросту укутаться в одеяло. И немногие знают, что не всегда необходимо жертвовать стильным образом рази комфорта.

Как собрать стильный базовый гардероб и как сочетать несочетаемое?

Смотрите также, как собрать модный образ на осень-зиму.