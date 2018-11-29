На границе Украины и Венгрии у КПП "Лужники-Берегшурань" с венгерской стороны растет количество автомобилей, зарегистрированных в странах ЕС, которые бросили их владельцы.

Автомобили разных типов - от малолитражек до микроавтобусов. Некоторые из них уже разграблены, сообщает mukachevo.net.

Большинство из авто имеют венгерские или польские номерные знаки, также встречаются и немецкие. На некоторых видно прямое вмешательство грабителей или вандалов - разбитое стекло, сняты колеса, руль, вырванная с корнем панель приборов и тому подобное.

"Машины у кафе Hatar ( "Граница", - ред.). Или просто в поле водители оставляют давно. Обычно на несколько дней. Например, если с документами не все в порядке. Но некоторые, вижу, стоят годами. Их и разбирают на запчасти. Кто это делает неизвестно - возможно местные. Хотя и странно, ведь рядом здание пограничной полиции, все просматривается камерами. Но стоянка нелегальная, поэтому никто не следит", - рассказал перевозчик Иштван из Берегово, который часто пересекает границу.

Количество автомобилей уже увеличилось до сотни. Возможно, это связано с новыми законами, которые ликвидировали возможность для Украинской завозить автомобили с иностранной регистрацией в режиме транзита.

Авто бросают с венгерской стороны границы с Украиной. Расположение КПП "Лужники-Берегшурань": google.com.ua/maps

Напомним, 23 ноября Петр Порошенко подписал законопроекты №8487 и №8488 об автомобилях на еврономерах.

Что изменилось для украинцев после принятия этих законопроектов, подробно описано здесь.