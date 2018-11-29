"Адский" маникюр: девушка осталась без кожи после снятия акриловых ногтей (фото) [ Редактировать ]
19-летняя Майя Эдвардс из британского города Лестер попала в больницу с ожогами третьей степени после неудачной попытки снять акриловые ногти в домашних условиях, пишет Metro.
Девушка замочила нарощенные ногти в миске с ацетоном и заранее зажгла рядом с собой свечу.
После продолжительного ожидания Майя вытащила пальцы из ацетона, как вдруг от свечи сдетонировали пары растворителя, исходившие от посудины. Британка схватила горящую миску и побежала в ванную комнату, затем бросила ее в ванную и тут загорелись шторки.
Девушку с обожженными руками спасла мать, прибежавшая на ее крики.
Женщина отвезла дочь в больницу, и теперь Майе предстоит длительное лечение.
Ранее обладатель самых длинных ногтей в мире разрешил удалить свою 66-летнюю гордость.
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