19-летняя Майя Эдвардс из британского города Лестер попала в больницу с ожогами третьей степени после неудачной попытки снять акриловые ногти в домашних условиях, пишет Metro.

Девушка замочила нарощенные ногти в миске с ацетоном и заранее зажгла рядом с собой свечу.

После продолжительного ожидания Майя вытащила пальцы из ацетона, как вдруг от свечи сдетонировали пары растворителя, исходившие от посудины. Британка схватила горящую миску и побежала в ванную комнату, затем бросила ее в ванную и тут загорелись шторки.

Девушку с обожженными руками спасла мать, прибежавшая на ее крики.

Женщина отвезла дочь в больницу, и теперь Майе предстоит длительное лечение.

Ранее обладатель самых длинных ногтей в мире разрешил удалить свою 66-летнюю гордость.