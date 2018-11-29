В ближайшее время для проведения государственных испытаний будет передан новый отечественный беспилотный авиационный комплекс Spectator-M1.

Об этом сообщил ведущий отечественный разработчик спецтехники – ОАО "Меридиан" им. С. Королева.

Согласно информации предприятия-разработчика, беспилотный самолет-разведчик является новой версией авиакомплекса Spectator, предыдущая версия которого успешно доказала свою эффективность при эксплуатации в подразделениях Пограничной службы Украины.

В частности, модернизированный авиационный комплекс специалисты завода "Меридиан" оснастили новой наземной станцией управления. Используя при изготовлении летательного аппарата современные материалы, уменьшился его вес, что отразилось на увеличении времени продолжительности полета. Разработчики самолета снизили шумность электродвигателя – это позволит повысить скрытность его передвижения. Таким образом, Spectator-M1 уже признан самым тихим беспилотником в своем классе.

В обновленной модели увеличена и дальность передачи видеосигнала, которая теперь составляет 35 км. Новый беспилотный авиакомплекс оснащен цифровой видеокамерой и тепловизором с увеличенными углами обзора. Камеры располагаются в быстрозаменяемых контейнерах полезной нагрузки, что обеспечивает использование профильного оборудования наблюдения различных типов.

По информации разработчиков авиакомплекса, система видеофиксации, установленная на нем, будет автоматически конвертировать координаты обнаруженных во время видеосъемки объектов. В частности – в систему СК-42, которую в своей деятельности используют артиллеристы при наведении орудий. Кроме того, беспилотный комплекс Spectator-M1 оснастили системой автоматического определения координат целей.

Благодаря комплектации летательного аппарата новой модификации парашюта значительно уменьшится и скорость его приземления. Также обновлена система зарядки батарей: зарядное устройство стало меньше по весу, а аккумуляторные батареи теперь можно заряжать при подключении к бортовой электросети автомобиля.

Тактико-технические характеристики беспилотного комплекса Spectator-M1 позволят летательному аппарату подниматься на высоту до 3 км. Его максимальная скорость составит до 120 км/ч, а максимальный маршрут полета – до 200 км, беспрерывное время в воздухе – 3 часа.

Новая модернизированная версия беспилотника Spectator, по мнению его разработчиков, позволит демонстрировать отличные показатели защищенности от средств радиоэлектронной борьбы. Благодаря использованию в его системе защищенных каналов связи этот авиакомплекс сможет проникать в воздушное пространство, защищенное вражескими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), совершать разведку, передавать изображение и координаты целей, после чего – возвращаться на базу.

В 2015 году на предприятии ОАО "Меридиан" им. С. Королева была создана отдельная производственная линия для выпуска беспилотников. Ее мощность позволяет специалистам изготавливать в год до 100 экземпляров данной спецтехники.

В подразделениях Государственной пограничной службы на данный момент эксплуатируется более 30 экземпляров летательных аппаратов Spectator-М. При этом, по информации пограничников, они совершили более 1,5 тыс. вылетов.

В декабре 2017 года приказом министра обороны Украины беспилотные авиационные комплексы Spectator-М допущены к эксплуатации в Вооруженных силах Украины на особый период.