На Донбассе пропал без вести боец бригады "Эдельвейс" [ Редактировать ]
Солдат 10 горно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины пропал без вести во время боя на Донбассе.
"Во время боевого столкновения, которое состоялось 29 ноября в полосе ответственности бригады, пропал без вести солдат Сергей Проданюк. Командование части принимает меры по розыску военнослужащего", - сообщает пресс-служба бригады в Facebook.
10-я отдельная горно-штурмовая бригада - тактическое формирование горной пехоты Сухопутных войск ВСУ, была сформирована в городе Белая Церковь 1 октября 2015. Пунктом постоянной дислокации определена Коломыя Ивано-Франковской области. Главной задачей части является ведение боевых действий в горно-лесистой местности. Нофициальное название бригады - "Эдельвейс".
Накануне на Донбассе зафиксировали перемещения танков у боевиков.
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