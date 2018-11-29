Рождественский пост начнется 28 ноября и продлится до 6 января. И даже тем, кто придерживается поста, хочется что-нибудь вкусное к чаю. "Сегодня" делится рецептами постной выпечки с яблоками.

Постный яблочный пирог от Марты Стюарт

Ингредиенты:

Для теста:

3 стакана муки

2 чайные ложки крупной соли

2 столовые ложки сахара

1/2 стакана растительного масла

1/2 стакана воды

Для начинки:

3 столовые ложки муки, плюс еще немного для присыпки

6 яблок разных сортов (около 1.5 кг), очищенных и нарезанных ломтиками

2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока

1/4 стакана сахара, плюс для посыпки

1 чайная ложка корицы

1/8 чайной ложки крупной соли

Рецепт приготовления:

Перемешайте муку, соль и сахар. Сделайте лунку в центре, добавьте масло и воду. Замесите тесто и разделите его на две части. Накройте пленкой и раскатайте каждую часть в круг диаметром 33 см. Дайте тесту постоять 30 минут.

Выложите один пласт теста в форму для выпечки диаметром 23 см, сформируйте бортики.

В большой миске смешайте яблоки, лимонный сок, сахар, корицу, соль и муку. Выложите начинку на тесто, смажьте края водой. Накройте вторым пластом теста. Подверните и защипайте края. Сделайте вилкой несколько отверстий для выхода пара. Смажьте водой и присыпьте сахаром, желательно коричневым.

Отправьте пирог в разогретую до 200 С духовку и запекайте, пока он не подрумянится, около 20 минут. Уменьшите температуру до 175 градусов и выпекайте еще около часа.

Достаньте пирог из духовки и полностью его остудите. Разрезать его можно не раньше, чем через 3-4 часа после выпечки.

Постная галета с яблоками

Ингредиенты:

Для теста:

2 стакана муки

1/2 ч.л. соли

1 ч.л.

1/2 стакана горячей воды

1/2 стакана рафинированного растительного масла

Для начинки:

2 крупных яблока

смесь сухофруктов

1-2 ст.л. сахара

корица

Рецепт приготовления:

Муку просеять, добавить соль и разрыхлитель. В стакан с маслом налить горячую воду, вылить в мучную смесь. Тщательно перемешать и замесить плотное, не липнущее к рукам тесто. Раскатать его в круг толщиной примерно 0,5 см.

Сухофрукты замочить в воде на 15 минут, яблоки почистить и порезать тонкими ломтиками.

Выложить яблоки на тесто, отступая от краев на несколько сантиметров. Сверху разложить сухофрукты, посыпать сахаром и корицей, края завернуть внутрь внахлест.

Выпекать галету до золотистого цвета в разогретой до 200 градусов духовке. Это займет около 30-40 минут. Готовый десерт можно по желанию посыпать сахарной пудрой.

Постная шарлотка с яблоками

Ингредиенты:

1 стакан пшеничной муки

1 стакан кукурузной муки

1 стакан яблочного сока

1 стакан сахара

1/4 стакана растительного масла

чайная ложка соды корица или цедра лимона по вкусу

3 яблока

Рецепт приготовления:

Яблоки помыть, почистить и удалить сердцевину. Разрезать каждый фрукт на шесть долек.

Приготовить тесто. Смешать в миске все сухие ингредиенты: оба вида муки, сахар, соду и корицу.

Затем к сухим ингредиентам добавить растительное масло и яблочный сок. Все тщательно перемешать. Должно получится тесто по консистенции как на оладьи.

Форму для выпечки смазать маслом, вылить в нее все тесто. Сверху на тесто выложить дольки яблок.

Пирог слегка присыпать сахаром. Выпекать при 180 градусах 40 минут. Готовность проверить зубочисткой. Пирог можно украсить миндальными хлопьями перед подачей.

Читайте также, что приготовить на завтрак.