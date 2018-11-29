Росії вірити не можна - вважають і в Конгресі США. Там винесли на розгляд законопроект про заборону продовження ядерного договору з РФ.

Йдеться про угоду, укладену за часів адміністрації Обами, вона діє до 2021го року та передбачає скорочення на третину ядерних арсеналів обох країн. Автори нового законопроекту вважають цю угоду "глибоко помилковою".

Мовляв, Сполученним Штатам не слід скорочувати своє ядерне озброєння, бо немає доказів, що РФ дійсно виконує угоду, а не чекає можливості використати ядерну зброю як частину своєї стратегії "ескалації заради деескалації".