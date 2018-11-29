У Конгресі США запропонували заборонити продовження ядерного договору з Росією [ Редактировать ]
Росії вірити не можна - вважають і в Конгресі США. Там винесли на розгляд законопроект про заборону продовження ядерного договору з РФ.
Йдеться про угоду, укладену за часів адміністрації Обами, вона діє до 2021го року та передбачає скорочення на третину ядерних арсеналів обох країн. Автори нового законопроекту вважають цю угоду "глибоко помилковою".
Мовляв, Сполученним Штатам не слід скорочувати своє ядерне озброєння, бо немає доказів, що РФ дійсно виконує угоду, а не чекає можливості використати ядерну зброю як частину своєї стратегії "ескалації заради деескалації".
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У підсумку в заяві, підписаній Майком Помпео, висловлювання жорсткі й однозначні. "Небезпечна ескалація", "порушення міжнародного права", "США засуджують агресивні дії Росії". У документі також заклик до Кремля звільнити українських моряків і затримані кораблі
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