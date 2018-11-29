Министерство обороны Украины выплатит материальную помощь каждому из 24-х военнослужащих ВМС Украины, которых 25 ноября взяли в плен в Азовском море российские силовики.

"По поручению президента Украины Петра Порошенко только что подписал приказ о предоставлении материальной помощи в сумме 50 000 гривен каждому из военнослужащих ВМС Украины, которые выполняли задачи в районе Керченского пролива и были незаконно задержаны и взяты в плен 25 ноября 2018 года", - сообщил Министр обороны Украины Степан Полторак в Facebook 29 ноября.

Таким образом предусматривается выплата суммы 1,2 миллиона гривен, которую разделят в равных частях на 24-х моряков.

Министр добавил, что юридические службы Минобороны, Генштаба и командования ВМС координируются с правозащитниками, обеспечивая правовую поддержку военных моряков на международном и национальном уровнях, а также постоянное информирование общественности относительно состояния военнопленных.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с моряками.