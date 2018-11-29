Під Маріуполем провели масштабні навчання [ Редактировать ]
Масштабні тренування систем протиповітряної оборони провели сьогодні під Маріуполем. Застосували ракети, зенітні системи та навіть бойову авіацію. За легендою давали відсіч морському вторгненню росіян та топили агресора в Азові. Докладніше про маневри Руслан Смещук.
Навчання починаються з маневрів літаків-штурмовиків. За легендою це - перша ланка російського вторгнення. Потім з'являються ударні гелікоптери. Їх завдання - підтримати висадку ворожого морського десанту.
Звісно ж і літаки, і гелікоптери українські, і роль нападників для них - це можливість зайвий раз потренувати пілотів збройних сил. А от вже потім починається навчання військових тактичної протиповітряної оборони. В небі з'являються освітлювальні міни. По них і відкривають вогонь.
Зараз над Азовом дмуть сильні, майже штормові вітри. А це - додакове випробування для зенітників. Проте - вони впоралися.
"Проводяться певні розрахунки з використанням ЄВМ, або в ручному режимі. І забезпечимо азімут для нужного ведення вогню", - говорить Сергій, військовослужбовець збройних сил України.
За навчаннями стежив командувач Операції об'єднаних сил - Сергій Наєв. Він повідомив журналістам - зараз - на кордоні з Донбасом росіяни зосередили дуже велику кількість бойової авіації.
"В цілому на напрямку Донецької та Луганської областей ми очікуємо до 150 і трохи більше літаків та вертолетів", - говорить Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил.
Тож подібні навчання - вкрай необхідні. Наразі готовність української ППО - на належному рівні.
"Система повітряної оборони військовою мовою оцінюється як стійка. Вона спроможна нанести таке ураження у випадку повітряного нападу РФ - після якої ними буде відмовлено від застосування своїх літаків", - говорить Сергій Наєв, командувач Операції об'єднаних сил.
А коли простою мовою - загарбники, якщо спробують зламати протиповітряну оборону на Донбасі, заплатять за це аж надто високу ціну.
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