Тарантіно відпарубкував... Знаменитий американський режисер одружився на ізраїльскій співачці та моделі Даніелі Пік. Весільна церемонія відбулася напередодні у Лос-Анжелесі у близькому колі.

Тарантіно зустрів свою обраницю 9 років тому, під час промотуру стрічки "Безславні виродки", пара заручилася торік. Для 55-річного режисера - це перший шлюб. Раніше він заявляв, що був одружений на роботі.