Квентін Тарантіно відгуляв весілля [ Редактировать ]
Тарантіно відпарубкував... Знаменитий американський режисер одружився на ізраїльскій співачці та моделі Даніелі Пік. Весільна церемонія відбулася напередодні у Лос-Анжелесі у близькому колі.
Тарантіно зустрів свою обраницю 9 років тому, під час промотуру стрічки "Безславні виродки", пара заручилася торік. Для 55-річного режисера - це перший шлюб. Раніше він заявляв, що був одружений на роботі.
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