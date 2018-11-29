Ховатися по укриттях наші солдати не збираються

Двох українських військових було поранено на сході країни минулої доби. Ворог обстріляв наші позиції 14 разів. З 120-міліметрових мінометів окупанти били в районі Луганського та Хутора Вільного. З мінометів 82-го калібру та гранатометів - по Кримському та Гнутовому.

Крім того, російські найманці влаштували низку провокацій на кількох ділянках на Донецькому напрямку. Від початку доби окупанти поновили бойові дії поблизу Тарамчука та Гнутового. Докладніше про ситуацію на фронті - Ірина Баглай.

Географія ворожих обстрілів на фронті ширшає. Бойовики знову відкрили вогонь зі 120 мм мінометів. Чергову ніч українські піхотинці провели зі зброєю в руках. Знову довелося давати відсіч ворогу.

"Утесы, снайперские винтовки курпнокалиберные, если мы начинаем ответку давать - они начинают пользоваться 82 минами, СПГ, РПГ, в нашу сторону", - говорить позивний "Лєший", військовослужбовець Збройних Сил України.

Відстань до позицій окупантів дозволяє розгледіти їхні кулеметні гнізда.

"Оце їхні позиції, оце "Утьоси". Оттуда работают пулемети снайпера, минометка часто по нам".

Попри такий шквальний вогонь російських найманців, нашим солдатам вдавалося засікти і постріли ворожих снайперів.

"2-3 выстрела возле головы пролетает. Пока работают утесы 12-мм, крупнокалиберные, они работают сбоку, в голову в основном. Одни вытягивают напрямую наводку, другие сбоку обрабатывают", - говорить позивний "Ніндзя", військовослужбовець Збройних Сил України.

Бійці легко розрізняють, - бойовики це, чи професійні натреновані стрільці. Їхню приналежність до кадрових підрозділів Росії видає й озброєння. Прицільні постріли по українських позиціях лунають з відстані майже у два кілометри.

"Были сведения, что это морпехи снайперы приезжали после училища отработать, практику пройти, спецура приезжает пострелять с той стороны россияне", - говорить позивний "Ніндзя", військовослужбовець Збройних Сил України.

Але ховатися по укриттях наші солдати не збираються.

"Мы тут и стоим вдруг, что рукопашный бой принять і доповісти щоб вони могли дати відсіч. Мы всегда готовы, мы отжимаемся от мешков каждую ночь по 100 раз", - говорить позивний "Лєший", військовослужбовець Збройних Сил України.

Нарощування кількості обстрілів, для самих же окупантів, - обертається втратами. Цієї доби, за даними нашої розвідки, під час боїв було знищено чотирьох найманців.