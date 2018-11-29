В Чехії вважають, що українська Конституція "забезпечує основоположні права і свободи, включно зі свободою пересування"

До переліку безпечних країн внесла Україну Чехія. Про це повідомив у Фейсбук посол України в Чехії Євген Перебийніс, додавши, що такий перелік використовують при розгляді прохань про надання політичного притулку.

За словами дипломата, в Чехії вважають, що українська Конституція "забезпечує основоположні права і свободи, включно зі свободою пересування". Навіть воєнний стан не є перешкодою.

Тож відтепер заяви на отримання притулку в Чехії розглядатимуть лише від громадян України із тимчасово окупованих українських регіонів - Криму та ОРДЛО. Решту звернень вважатимуть безпідставними.