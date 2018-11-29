Чехія визнала Україну безпечною країною [ Редактировать ]
До переліку безпечних країн внесла Україну Чехія. Про це повідомив у Фейсбук посол України в Чехії Євген Перебийніс, додавши, що такий перелік використовують при розгляді прохань про надання політичного притулку.
За словами дипломата, в Чехії вважають, що українська Конституція "забезпечує основоположні права і свободи, включно зі свободою пересування". Навіть воєнний стан не є перешкодою.
Тож відтепер заяви на отримання притулку в Чехії розглядатимуть лише від громадян України із тимчасово окупованих українських регіонів - Криму та ОРДЛО. Решту звернень вважатимуть безпідставними.
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