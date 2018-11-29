В Китае власти приостановили работу ученых, которые занимались генетическим редактированием эмбрионов человека.

В министерстве наук и технологий страны заявили, что эксперимент, в результате которого в октябре родились девочки-близнецы с измененным генетическим кодом, нарушает законы Китая и является шокирующим и неприемлемым, сообщает "Синьхуа" 29 ноября.

Также эту деятельность назвали "безобразной по своей природе", нарушающей китайские законы и противоречащей научной этике.

Китайская национальная комиссия по здоровью и Ассоциация по науке и технологиям также осудили эту деятельность.

Напомним, китайский генетик Хэ Цзянькуй накануне заявил, что на свет появились дети из отредактированных им эмбрионов.