В Китае остановили шокирующие эксперименты над детьми [ Редактировать ]
В Китае власти приостановили работу ученых, которые занимались генетическим редактированием эмбрионов человека.
В министерстве наук и технологий страны заявили, что эксперимент, в результате которого в октябре родились девочки-близнецы с измененным генетическим кодом, нарушает законы Китая и является шокирующим и неприемлемым, сообщает "Синьхуа" 29 ноября.
Также эту деятельность назвали "безобразной по своей природе", нарушающей китайские законы и противоречащей научной этике.
Китайская национальная комиссия по здоровью и Ассоциация по науке и технологиям также осудили эту деятельность.
Напомним, китайский генетик Хэ Цзянькуй накануне заявил, что на свет появились дети из отредактированных им эмбрионов.
по теме
Ученые сумели вырастить мини-мозг
Ученые вырастили около сотни маленьких мозгов
У Рівному під час пологів постраждало немовля
Новонародженого хлопчика до реанімації доправили просто з пологового будинку - кого звинувачують батьки?
У Рівному під час пологів покалічили немовля
Новонародженого хлопчика до реанімації доправили просто з пологового будинку - кого звинувачують батьки?
Вчені знайшли пожирачів нафти
Техаські вчені знайшли бактерії, здатні їсти нафту. Фахівці з'ясували, що генетичні особливості цих організмів - дають їм змогу "харчуватися" частками вуглеводнів
Робота навчили бути люб'язним
У віртуального помічника Сірі з'явився небезпечний конкурент - британський робот Фурхет вміє не лише відповідати на запитання, але й виявляти емоції