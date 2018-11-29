Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) сообщила о запрете проведения местных выборов в областях где введено военное положение.

Так, ЦИК указала участникам местных выборов на необходимость неукоснительного соблюдения требований закона о правовом режиме военного положения, в частности - о запрете проведения выборов в тех 10 областях, где он был введен, сообщает "Интерфакс-Украина".

В ЦИК уточнили, что выборы могут быть проведены после окончания военного положения:

"Вопрос назначения выборов в этих областях будут решать субъекты их назначения в порядке, определенном законодательством Украины после прекращения или отмены военного положения", - говорится в решении ЦИК, принятом на заседании 29 ноября.

Напомним, 28 ноября вступил в силу Закон о введении в Украине военного положения на 30 дней. Действие закона распространяется на 10 областей страны.

Местные выборы состоятся 23 декабря 2018 года, то есть за 5 дней до окончания военного положения.