ЦИК запретила выборы в областях с военным положением [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) сообщила о запрете проведения местных выборов в областях где введено военное положение.
Так, ЦИК указала участникам местных выборов на необходимость неукоснительного соблюдения требований закона о правовом режиме военного положения, в частности - о запрете проведения выборов в тех 10 областях, где он был введен, сообщает "Интерфакс-Украина".
В ЦИК уточнили, что выборы могут быть проведены после окончания военного положения:
"Вопрос назначения выборов в этих областях будут решать субъекты их назначения в порядке, определенном законодательством Украины после прекращения или отмены военного положения", - говорится в решении ЦИК, принятом на заседании 29 ноября.
Напомним, 28 ноября вступил в силу Закон о введении в Украине военного положения на 30 дней. Действие закона распространяется на 10 областей страны.
Местные выборы состоятся 23 декабря 2018 года, то есть за 5 дней до окончания военного положения.
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