"Астана" - "Динамо": результаты матча Лиги Европы [ Редактировать ]
Фото: twitter.com/dynamokyiv
В поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы вице-чемпион Украины киевское "Динамо" сдавал экзамен на казахстанской земле. Соперником "бело-синих" был клуб из одноименного города "Астана".
После драматичной ничьи двухмесячной давности команды провели достаточно хороший отрезок в еврокубках и практически обеспечили себе выход в плей-офф. Тем не менее, эта игра имела турнирное значение, поскольку ее победитель единолично возглавит квартет К.
Интриги встречи добавлял тот факт, что чемпионат Казахстана подошел к завершению в начале ноября, поэтому форма подопечных Бабаяна не была до конца известна. В противовес киевлян играло поле, поскольку оно было синтетическим и принесло достаточно много проблем украинцам в предыдущих встречах.
Начало поединка выдалось валидольным для "бело-синих". После провалов на левом фланге и в центре поля казахи создали два убойных момента, но реализация их подвела. Ближе к получасу первого тайма киевляне таки пришли в себя и первым же ударом открыли счет в матче. Цыганков выдал невероятный пас пяткой на Вербича, а словенец низом отправил мяч в дальний угол ворот Эрича - 0:1.
Хозяева продолжали владеть инициативой и после перерыва. На 74-й минуте Муртазаев должен был сравнивать счет во встрече, но промахнулся с нескольких метров. Хацкевич молниеносно отреагировал на этот момент, сняв с игры форварда Вербича. Автора единственного мяча в этой игре на поле заменил Сидорчук.
Концовка встречи запомнилась невероятным ударом Рукавины, и лишь перекладина спасла голкипера киевлян от неминуемого гола. В итоге, "динамовцы" выстояли в Казахстане, и теперь уже официально обеспечили себе "евровесну" за тур до окончания группового этапа.
Следующий поединок "бело-синие" проведут 13 декабря на НСК "Олимпийском". В гости к киевлянам пожалует чешский "Яблонец", всяко утративший шансы на выход из группы.
"Астана" (Казахстан) - "Динамо" (Киев, Украина) - 0:1 (0:1)
Голы: Вербич, 29.
Астана: Эрич, Рукавина, Аничич, Постников, Кляйнхайслер, Томасов, Маевский, Ричард Алмейда (Мужиков, 58), Зайнутдинов (Шомко, 75), Кабананга (Янга ,62) , Муртазаев
Динамо: Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзера, Вербич (Сидорчук, 76), Шепелев, Цыганков (Морозюк, 83), Сидклей, Че Че, Шапаренко (Гармаш, 64)
Предупреждения: Постников, 32; Кляйнхайслер, 87 - Че Че, 90; Гармаш, 90+3.
Несколькими часами ранее умер легендарный защитник киевского "Динамо".
по теме
"Динамо" - "Астана": як гравці готуються до матчу Ліги Європи (фото)
Футболісти київського "Динамо" провели передматчеве тренування на полі "Астана Арена"
"Динамо" вошло в топ-20 клубов Европы в рейтинге УЕФА
В УЕФА обновили клубный рейтинг по итогам очередного тура в еврокубках
Провал "бундестим" и швейцарское "чудо": итоги группового этапа Лиги наций
Дебютный розыгрыш Лиги наций УЕФА формально подошел к завершению
Евро-2020: окончательные составы корзин
Определились потенциальные соперники сборной Украины в отборочном цикле Евро-2020
Лига наций УЕФА: турнирная таблица
Предлагаем вашему вниманию турнирные таблицы нового международного турнира УЕФА - Лиги наций