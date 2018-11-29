Фото: twitter.com/dynamokyiv

В поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы вице-чемпион Украины киевское "Динамо" сдавал экзамен на казахстанской земле. Соперником "бело-синих" был клуб из одноименного города "Астана".

После драматичной ничьи двухмесячной давности команды провели достаточно хороший отрезок в еврокубках и практически обеспечили себе выход в плей-офф. Тем не менее, эта игра имела турнирное значение, поскольку ее победитель единолично возглавит квартет К.

Интриги встречи добавлял тот факт, что чемпионат Казахстана подошел к завершению в начале ноября, поэтому форма подопечных Бабаяна не была до конца известна. В противовес киевлян играло поле, поскольку оно было синтетическим и принесло достаточно много проблем украинцам в предыдущих встречах.

Начало поединка выдалось валидольным для "бело-синих". После провалов на левом фланге и в центре поля казахи создали два убойных момента, но реализация их подвела. Ближе к получасу первого тайма киевляне таки пришли в себя и первым же ударом открыли счет в матче. Цыганков выдал невероятный пас пяткой на Вербича, а словенец низом отправил мяч в дальний угол ворот Эрича - 0:1.

Хозяева продолжали владеть инициативой и после перерыва. На 74-й минуте Муртазаев должен был сравнивать счет во встрече, но промахнулся с нескольких метров. Хацкевич молниеносно отреагировал на этот момент, сняв с игры форварда Вербича. Автора единственного мяча в этой игре на поле заменил Сидорчук.

Концовка встречи запомнилась невероятным ударом Рукавины, и лишь перекладина спасла голкипера киевлян от неминуемого гола. В итоге, "динамовцы" выстояли в Казахстане, и теперь уже официально обеспечили себе "евровесну" за тур до окончания группового этапа.

Следующий поединок "бело-синие" проведут 13 декабря на НСК "Олимпийском". В гости к киевлянам пожалует чешский "Яблонец", всяко утративший шансы на выход из группы.

"Астана" (Казахстан) - "Динамо" (Киев, Украина) - 0:1 (0:1)

Голы: Вербич, 29.

Астана: Эрич, Рукавина, Аничич, Постников, Кляйнхайслер, Томасов, Маевский, Ричард Алмейда (Мужиков, 58), Зайнутдинов (Шомко, 75), Кабананга (Янга ,62) , Муртазаев

Динамо: Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзера, Вербич (Сидорчук, 76), Шепелев, Цыганков (Морозюк, 83), Сидклей, Че Че, Шапаренко (Гармаш, 64)



Предупреждения: Постников, 32; Кляйнхайслер, 87 - Че Че, 90; Гармаш, 90+3.

Несколькими часами ранее умер легендарный защитник киевского "Динамо".