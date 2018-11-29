В Одессе мужчина зверски избил свою 30-летнюю сожительницу. "Спортсмен" наносил ей жестокие удары тяжелой гантелей по лицу, пока не переломал ей кости носа.

Кроме перелома костей, у женщины диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Пострадавшая госпитализирована.

"По словам одесситки, мужчина неожиданно и без какой-либо причины начал агрессивно себя вести, после чего схватил гантель и стал наносить удары ей в лицо", - сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.

41-летний домашний тиран хоть и проживал а Одессе, имел иностранное гражданство. Он отказался от объяснений своих действий. Полиция начала уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений. Задержанному грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее в Одессе таксист изуродовал девушку, прицельно стреляя ей в лицо.