Гантелей по лицу: одесский качок изуродовал возлюбленную (фото) [ Редактировать ]
В Одессе мужчина зверски избил свою 30-летнюю сожительницу. "Спортсмен" наносил ей жестокие удары тяжелой гантелей по лицу, пока не переломал ей кости носа.
Кроме перелома костей, у женщины диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Пострадавшая госпитализирована.
"По словам одесситки, мужчина неожиданно и без какой-либо причины начал агрессивно себя вести, после чего схватил гантель и стал наносить удары ей в лицо", - сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.
41-летний домашний тиран хоть и проживал а Одессе, имел иностранное гражданство. Он отказался от объяснений своих действий. Полиция начала уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений. Задержанному грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
Ранее в Одессе таксист изуродовал девушку, прицельно стреляя ей в лицо.
по теме
Девочку замучили до смерти в заброшенном сарае под Одессой (фото)
В Одесской области обнаружили тело 9-летней девочки со следами насилия
Одесситка инсценировала похищение семимесячной дочери
В Одессе женщина инсценировала похищение своей семимесячной дочери с целью избавиться от нее
Кровавое застолье: житель Каменского взорвал гранату в квартире
Во время застолья в Каменском хозяин квартиры взорвал "Ф-1"
Водитель маршрутки на ходу дрался и ударил ребенка в Николаеве (видео)
В николаевской маршрутке водитель, управляя транспортом, полез в драку и разбил губу девочке
Аборигены зверски убили американского миссионера
Племя, находящееся под угрозой исчезновения, жестоко расправилось с американским миссионером