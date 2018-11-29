Курс доллара заметно упал на межбанке [ Редактировать ]
29 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке окончились падением курса американской валюты по отношению к гривне.
Торги открылись котировками 28,39/28,42 гривны за доллар, а к закрытию котировки составили 28,30/28,33 (гривна укрепилась на 8/9 копеек), передает "Ліга.Финансы".
Торги по евро начались с котировок 32,3248/32,3561 гривны за евро, к закрытию котировки составили 32,2195/32,2508 (гривна укрепилась на 10 копеек).
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4261/0,4268 гривны за рубль, к закрытию котировки составили 0,4274/0,4283.
Курс доллар в Украине начал "прыгать" после захвата 25 ноября украинских кораблей российскими силовиками в Азовском море и последующего объявления военного положения в Украине.
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