29 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке окончились падением курса американской валюты по отношению к гривне.

Торги открылись котировками 28,39/28,42 гривны за доллар, а к закрытию котировки составили 28,30/28,33 (гривна укрепилась на 8/9 копеек), передает "Ліга.Финансы".

Торги по евро начались с котировок 32,3248/32,3561 гривны за евро, к закрытию котировки составили 32,2195/32,2508 (гривна укрепилась на 10 копеек).

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4261/0,4268 гривны за рубль, к закрытию котировки составили 0,4274/0,4283.

Курс доллар в Украине начал "прыгать" после захвата 25 ноября украинских кораблей российскими силовиками в Азовском море и последующего объявления военного положения в Украине.