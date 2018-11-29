Німеччина закликала Росію звільнити кораблі України [ Редактировать ]
У другій половині дня зустрівся український прем'єр і з головним дипломатом Німеччини - Гайко Маасом. Він наголосив - Росія здійснила черговий крок до окупації Азовського моря, від травня блокує порти Маріуполя і Бердянська.
Тож міжнародні партнери мають посилити санкції проти агресора. Очільник німецького МЗС підтримав таку позицію і закликав Москву негайно звільнити українських моряків.
"З травня місяця ми бачили агресивні дії Росії щодо блокування морських портів Маріуполя і Бердянська, ускладнення вільного руху судів по цій території. Ми вважаємо і розцінюємо ці дії як черговий крок Росії до окупації Азовського моря", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
"Росія має невідкладно звільнити моряків і надати прохід для суден. Анексія Криму стала не тільки порушенням міжнародного права, а й загрозою міжнародному розвитку", - говорить Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини.
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