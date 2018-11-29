У другій половині дня зустрівся український прем'єр і з головним дипломатом Німеччини - Гайко Маасом. Він наголосив - Росія здійснила черговий крок до окупації Азовського моря, від травня блокує порти Маріуполя і Бердянська.

Тож міжнародні партнери мають посилити санкції проти агресора. Очільник німецького МЗС підтримав таку позицію і закликав Москву негайно звільнити українських моряків.

"З травня місяця ми бачили агресивні дії Росії щодо блокування морських портів Маріуполя і Бердянська, ускладнення вільного руху судів по цій території. Ми вважаємо і розцінюємо ці дії як черговий крок Росії до окупації Азовського моря", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

"Росія має невідкладно звільнити моряків і надати прохід для суден. Анексія Криму стала не тільки порушенням міжнародного права, а й загрозою міжнародному розвитку", - говорить Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини.