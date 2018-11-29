Президенти пакують валізи. Уже завтра в Аргентині відкривається саміт "великої двадцятки", куди їдуть перші особи найбільших країн світу. Яких результатів чекати? І з ким все-таки зустрінеться Трамп? Дмитро Анопченко про все докладніше.

В Аргентині протести. Тисячі людей на вулицях. Дійшло до того, що натовп демонстрантів на дві години перекрив рух головним проспектом Буенос-Айреса. В руках у людей - плакати: мовляв, вони не підтримують свого президента, проти політики МВФ і не хочуть бачити у себе учасників саміту "двадцятки". Протестувати обіцяють і завтра, і післязавтра, але зрозуміло, що зустріч G-20 відбудеться попри все.

Дональд Трамп вилітає на неї вже ввечері. З ким він зустрінеться в кулуарах саміту, а з ким ні - питання до останнього було відкритим. Сьогодні в пресі з'явилися повідомлення - начебто Білий дім підтвердив переговори Трампа і Путіна, а далі, вже сам американський президент повідомив - переговори скасовує.

Напередодні в інтерв'ю газеті New York Post Трамп сказав: до останнього не був впевнений - чи відбудеться зустріч, прийме рішення - йти на неї чи ні - тільки після вивчення повної доповіді про ситуацію з українськими кораблями в Азовському морі.

І ось зараз, практично перед вильотом - це доповідь президенту таки надали. Церез факти, які у ній згадані, а також через те, що моряків і кораблі Україні не повернули, перемовини із російською делегацією в останній момент скасували.

Чи зустрічатися йому з Путіним - думки в оточенні президента розділилися. Але сьогодні перемогла та частина команди, яка все ж вважала ці переговори небажаними - зважаючи на всі репутаційні ризики.

Відкритим залишається й питання - чи зможе Дональд Трамп там же, в Аргентині, домовитися з Китаєм про припинення торговельної війни - як і збирався. Пекін пропонує не підвищувати мита на китайський імпорт в США вартістю 200 мільярдів доларів з поточних 10% до 25%, як хочуть у Вашингтоні.

Шанс досягти домовленостей саме в Буенос-Айресі як і планувалося раніше є. Але Трамп людина настрою, тому якщо говорити про можливі результати - багато що залежить ще і від того, як його приймуть в Аргентині колеги-глави держав.