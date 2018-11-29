Верховна Рада виявилася не пристосованою для людей із інвалідністю - Сергій Рудик [ Редактировать ]
Візит до Верховної Ради перетворився на забіг з перешкодами. На запрошення нардепа Сергія Рудика до парламенту на екскурсію прийшли люди з інвалідністю з Канівського району.
Та будівля виявилась не пристосованою для таких гостей. Щороку на утримання та ремонт Верховної Ради з бюджету виділяють понад півтора мільярда гривень. За словами Сергія Рудика, за майже 80 років існування будівлі, в переходах парламенту встановили лише кілька пандусів.
"Ми маємо тільки кілька переходів, є шостий під'їзд будівлі парламенту де є пандуси, де колясочники можуть зайти. Є кілька переходів в комітетах, але цього замало. От є прекрасна нагода це зробити в цьому році, зробити те що ми не змогли зробити, в наступному. 80 років парламенту це та нагода, де далі відступати нема куди. Я беру на себе добровільні зобов'язання, лобіювати це питання", - говорить Сергій Рудик, народний депутат, фракція "Блок Петра Порошенка".
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