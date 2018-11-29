Сергій Каплін перевірив роботу центру соцзахисту Полтави [ Редактировать ]
Вивчати проблеми з середини. Нардеп Сергій Каплін сьогодні працював разом з фахівцями управління соцзахисту у Полтаві. В.о. голови парламентського комітету соцполітики приймав документи на субсидії.
Розповідає, таких заявок тільки у Шевченківському райуправлінні близько 200 щодня. З напливом співробітники справляються, однак досі є чимало бюрократичних перепон.
"Аби знати ще краще всю ситуацію, кожну кому, крапку, кожну невелику проблему, я вирішив один день попрацювати безпосередньо у відділі субсидій для того, щоби всю цю інформацію, усі зауваження, усі напрацювання потім відобразити у постанові. Так я вважаю повинен працювати і президент, і прем'єр, і міністри, і народні депутати", - говорить Сергій Каплін, народний депутат України, голова комітету ВР з питань соціальної політики.
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