Часу в дівчини лишилося зовсім мало

За статистикою діагноз, рак, щороку чують близько ста тридцяти тисяч українців. Третина із них діти. Попри державні програми, пацієнт часто лишається сам на сам із захмарним рахунком з закордонної клініки. Про один із таких випадків розповість Лариса Зубенко.

17-тирічна Оля мріє стати кравчинею, любить вишивати та малювати. Але зараз дівчина змушена перервати навчання через хворобу. У Олі рак крові. Із недугою вона бореться вдруге. Цього серпня в дівчини стався рецидив.

"Знову ці погані думки - що чому знову я, що я не так зробила, чому іменно зі мною це все, але потрібно з цим боротися", - говорить Оля Дуленко, пацієнтка.

Вперше Оля потрапила до відділення хіміотерапії три роки тому. В 14-річному віці дівчинка впоралася з хворобою. Цього разу дива не сталося.

"Пройшли 6 блоків хіміотерапії, пройшли 14 сеансів опромінення в місті Суми, рік ми були на підтримуючій терапії, ми надіялись на все саме краще, тому що це була перемога, наша маленька перемога над цим клятим раком, але коли зараз 20-го серпня нам знову встановили цей діагноз - рецидив - це було щось неймовірно страшне", - говорить Надія Дуленко, мати Олі.

Лікар Олі зізнається вперше за 13 років практики стикається із таким складним випадком. Часу в дівчини лишилося зовсім мало - близько двох тижнів.

"Оля пройшла у нас два реіндукційних курса хіміотерапії і один консолідаційний блок, зараз вона знаходиться в кістково-мозковій ремісії по основному захворюванню. Їй потрібна для завершення терапії, для забезпечення її майбутнього їй потрібно виконати алогенну трансплантацію від неродинного донора в максимально можливі короткі сроки", - говорить Світлана Гранацька, лікар відділення інтенсивної хіміотерапії.

Через постійний біль Олі важко малювати та вишивати. Єдина розрада - телефонні розмови із батьками та друзями.

"Я дуже хочу вилічитись, тому що ще життя все попереду, ще всільки всього не бачила, скільки хочу допомогти людям, якщо кожна людина зробить якийсь внесок, хоть самі малі кошти, є шанс на те, що я вилікуюсь", - говорить Надія Дуленко, мати.

Родина Олі вдруге звернулася до фонду "Таблеточки". Перший раз благодійникам вдалось допомогти дівчині. Цього разу для Олі потрібно зібрати 108 тисяч євро протягом двох тижнів. На неї вже чекають у клініці в Бидгощі, що у Польщі.

"Клиника готова ее принять по 100% предоплате. Это огромная сумма родители и фонд собрали уже 22 тісячи евро, но осталась еще огромная сумма - 84 тысячи евро, это непосильно для семьи, но это посильно для нас всех", - говорить Світлана Пугач, виконавчій директор благодійного фонду "Таблеточки".

Допомогти Олі можете і ви, переславши будь-яку суму на вказаний на картинці рахунок:

Кожна гривня наближає дівчину до одужання.