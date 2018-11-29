Грузія отримала нового президента. Головою країни стала уродженка Франції Саломе Зурабішвілі. Яким буде курс країни за нового президента і які претензії до виборів у міжнародних оглядачів - у матеріалі Світлани Чернецької.

Ось вона - нова очільниця Грузії. Саломе Зурабішвілі народилася у Франції і близько 30 років працювала дипломатом у французькому МЗС. На роботу в грузинський уряд її запросили чотрит роки тому. Саломе стала міністром закордонних справ. Втім, протрималася на посаді всього рік. Зурабішвілі критикують за проросійську позицію. Вона заявляла, що в 2008 Грузія першою почала війну з Росією.

"Ми нарешті твердо відкинули наше минуле, минуле, яке би найбільше заважало нашому суспільству міцнішати, рухатися вперед і врятуватися. Наш вибір - це мирна Грузія, вільна країна, де громадяни мають рівні права. Наш вибір - це діалог з тими, хто не голосував за мене", - говорить Саломе Зурабішвілі, кандидат у президенти Грузії.

У штабі Зурабішвілі святкують перемогу. Саломе на 9 відсотків обійшла свого суперника Григола Вашадзе. Втім, його прибічники скаржаться на масові порушення під час голосування. А Центрвиборчком отримав 261 скаргу від представників спостережних організацій. У Transparency International, заявили про порушення таємниці голосування, можливий підкуп виборців і спроби фальсифікацій.

"Ми зафіксували надмірну перевагу однієї сторони на виборах. Також ця кампанія була затьмарена жорсткою риторикою. Посилене зловживання адмінресурсами ще більше розмило межу між партією та владою. Приватні ЗМІ були упередженими, суспільний мовник теж не забезпечив редакційну незалежність та неупередженість", - говорить Крістіан Вігенін, спеціальний координатор ОБСЄ.

Зурабішвілі - формально незалежний кандидат, втім її активно підтримує партія влади. Менш ніж за 10 днів до другого туру виборів, прем'єр-міністр Грузії оголосив про списання банківських кредитів для 600 тисяч виборців. Це при тому, що активних виборців не більше двох мільйонів. Таке рішення міжнародні оглядачі та опозиція назвали трюком влади задля отримання підтримки Зурабішвілі.

"Це ганьба. Ми стали свідками ганьби цього так званого уряду. Він втратив рештки своєї легітимності, на жаль", - говорить Григол Вашадзе, кандидит в президенти Грузії.

Втім, не дивлячись на претензії, Зурабішвілі вже за два тижні офіційно стане президентом на наступні шість років.

Це востаннє президента Грузії обирають усенародним голосуванням. Наступного разу це зробить виборча колегія із 300 людей, яку призначить парламент. Так передбачає нова конституція. І роль очільника країни стане здебільшого церемоніальною.