Харківська обладміністрація профінансує театри та філармонію міста [ Редактировать ]
На межі виживання харківський театр "Березіль". Актори працюють буквально на голому ентузіазмі, навіть крісла в театрі ремонтують власноруч. Та ситуація може докорінно змінитися вже на початку наступного року. Яким чином - розкажуть наші кореспонденти.
"Мы сейчас находимся в гримерке моей. Где собственно проходит подготовка к спектакля. Где повторяются тексты мои. Роли, Шекспир".
Актор Євген Моргун разом із дружиною працює у Харківському театрі імені Шевченка - вісім років. Каже, з такою зарплатою родина ледь зводить кінці з кінцями.
"Зарплата практически минимальная и ее не хватает. Нужно снимать жилье, платить коммунальные. Дешевле переехать жить в гримерку", - говорить Євген Моргун актор Харківського театру ім. Шевченка.
Молоді актори через низькі зарплати довго не витримують.
"Мы сейчас очень много молодежи приняли. И естественно 1-2 года, а я их очень загружаю, как художественный руководитель работой, прошло года 2-3 и несколько человек уходили по финансовым вопросам", - говорить Володимир Маляр, керівник художньої ради Харківського театру ім. Шевченка.
Ще гірші справи з технічним персоналом. Працювати за три тисячі сантехніки та слюсарі не погоджуються, тож вакантними нині лишаються 15 посад.
"Сантехника на три тысячи чистыми зарплаты. А он говорит - та я за эти деньги за день заработаю. А тут месяц надо", - говорить Віталій Левін, заступник директора Харківського театру ім. Шевченка.
Тож міняти труби та забивати цвяхи - доводиться чоловікам Березолю.
"Знаете, кто менял эти трубы? Вот стоит Михаил Ильич - замдиректора. Вот я - главный Инженер. Очень опасные места, которые пришли в полную негодность менять. И меняем своими силами".
Сьогодні з театральним колективом зустрілась голова обладміністрації. Юлія Світлична визнала, що довгі роки Березіль був поза увагою влади, але побіцяла - кардинально змінити ситуацію найближчим часом.
"Я вношу свою пропозицію, щоб усі колективи театрів, а також концертних установ, які мають статус академічного та у підпорядкуванні обласної влади повинні мати додаткову надбавки у зарплатні у 30%. Всі без виключення. Потрібно розвивати українську культуру та театри. Особливо у ці важкі часи для України.
Щоб люди отримали на руки фінансування і надихалися не тільки колективним духом, а ще й мали підтвердження своєї вагомої праці у вигляді заробітної платні", - говорить Юлія Світлична, голова Харківської обласної адміністрації.
Окрім Березолю до списку закладів, які з нового року отримають додаткову фінансову допомогу, увійшли ще чотири Харківські театри, три концертні установи та філармонія.
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