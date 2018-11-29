"Динамо"-"Астана": як кияни отримали перемогу (фото) [ Редактировать ]
Динамівці забезпечили вихід з першої позіції зі своєї групи перемігши Астану з рахунком 0:1.
На 29-й хвилині скориставшись моментом сьомий номер Бенжамін Вербіч вивів біло-синіх вперед. Хазяйва поля мали кілька моментів зрівняти рахунок, проте кіпер динамівців Денис Бойко безпомилково відіграв матч не давши Астані ніякого шансу навіть на нічию.
Не обійшлося у грі і без жовтий карток. У Астани "гірчичник" отримав 6 номер Ласло Кляйнхлайслер. У Динамо за порушення покарали шостого номера Чє Чє і дев'ятнадцятого Дениса Гармаша.
На післяматчевій прес-конференції головний тренер Олександр Хацкевич підкреслив, у команди є кадрові проблеми. Турнір для біло-синіх починався з великими складнощами, але команді вдалось добитися результату.
Під час матчу у команди Було багато браку у переходах з оборони в атаку, але це специфіка гри на штучному полі, заявив наставник динамівців.
Наступний матч турніру ліги Європи динамівці проведуть на своєму полі 13 грудня. Біло сині прийматимуть чеський Яблунець.
Перед матчем футболісти київського "Динамо" провели тренування на полі "Астана Арена".
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