Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на решение президента США Дональда Трампа отменить запланированную на 1 декабря встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Так действуют великие лидеры!" - написал Петр Порошенко Twitter 29 ноября.

This is how great leaders act! https://t.co/Skm8UOIh6f — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 ноября 2018 г.

Как сообщалось, 29 ноября Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая была запланирована на 1 декабря на саммите G20.

Причиной отмены названа ситуация, которая сложилась после атаки и захвата российскими силовиками украинских кораблей с экипажами 25 ноября в Азовском море.