Порошенко прокомментировал отмену встречи Трампа и Путина [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на решение президента США Дональда Трампа отменить запланированную на 1 декабря встречу с президентом России Владимиром Путиным.
"Так действуют великие лидеры!" - написал Петр Порошенко Twitter 29 ноября.
This is how great leaders act! https://t.co/Skm8UOIh6f— Петро Порошенко (@poroshenko) 29 ноября 2018 г.
Как сообщалось, 29 ноября Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая была запланирована на 1 декабря на саммите G20.
Причиной отмены названа ситуация, которая сложилась после атаки и захвата российскими силовиками украинских кораблей с экипажами 25 ноября в Азовском море.
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