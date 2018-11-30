Уинстон Черчилль: 10 дерзких цитат легендарного политика [ Редактировать ]
Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль - британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1940-1945 и 1951-1955 годах. Он считается самым харизматичным политиком XX века.
Политик был всегда дерзким, упрямым, напыщенным и уверенным в себе.Однако именно эти качества помогали ему держаться на плаву. Его по праву считают одним из величайших лидеров военного времени прошлого столетия.
В честь дня рождения легендарного политика мы собрали 10 самых дерзких и мудрых цитат, которые передают всю проницательность и остроумие легендарного премьер-министра.
- "Глуп тот человек, который никогда не меняет своего мнения".
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"Если вы идете сквозь ад - идите, не останавливаясь".
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"Власть - это наркотик. Кто попробовал его хоть раз - отравлен ею навсегда".
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"Врожденный порок капитализма - неравное распределение благ; врожденное достоинство социализма - равное распределение нищеты".
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"Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту "Пожалуй, Вы правы".
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"Люди прекрасно умеют хранить секреты, которых не знают".
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"Я люблю свиней. Собаки смотрят на нас снизу вверх, кошки – сверху вниз. Лишь свиньи смотрят на нас как на равных".
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"Мои вкусы просты. Я легко удовлетворяюсь наилучшим".
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"Величайший урок жизни в том, что и дураки бывают правы"
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"Отнимите у меня сигару - и я объявлю вам войну!"
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