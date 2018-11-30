Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль - британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1940-1945 и 1951-1955 годах. Он считается самым харизматичным политиком XX века.

Политик был всегда дерзким, упрямым, напыщенным и уверенным в себе.Однако именно эти качества помогали ему держаться на плаву. Его по праву считают одним из величайших лидеров военного времени прошлого столетия.

В честь дня рождения легендарного политика мы собрали 10 самых дерзких и мудрых цитат, которые передают всю проницательность и остроумие легендарного премьер-министра.