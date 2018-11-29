29 ноября в Чехии разбился военный вертолет Ми-24.

ЧП произошло на авиабазе возле города Намешть-над-Ославой (недалеко от Брно), сообщил пресс-секретарь Генштаба Чехии Магдалену Дворжакову, передает местное издание iDNES.cz.

Как сообщается, в результате авиакатастрофы никто не пострадал. Авария произошла во время взлета. Продолжается следствие.

За день до этого в России разбился вертолет. Крушение было более страшным - были жертвы и раненые.