Военный вертолет разбился в Чехии [ Редактировать ]
29 ноября в Чехии разбился военный вертолет Ми-24.
ЧП произошло на авиабазе возле города Намешть-над-Ославой (недалеко от Брно), сообщил пресс-секретарь Генштаба Чехии Магдалену Дворжакову, передает местное издание iDNES.cz.
Как сообщается, в результате авиакатастрофы никто не пострадал. Авария произошла во время взлета. Продолжается следствие.
За день до этого в России разбился вертолет. Крушение было более страшным - были жертвы и раненые.
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