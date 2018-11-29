"Ворскла" - "Арсенал": результаты разгромного матча Лиги Европы [ Редактировать ]
Фото: football.ua
29 ноября в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы бронзовый призер УПЛ "Ворскла" на НСК "Олимпийском" принимала грозный лондонский "Арсенал".
Буквально за день до матча стало известно, что поединок пройдет в столице Украины. Виной всему послужило введенное в стране военное положение. Подопечные Сачко до последнего надеялись, что УЕФА все же вернет праздник футбола в Полтаву , но в организации дали ясно понять, что принятое решение они не изменят. Судя по всему, именно оно и надломило "Ворсклу".
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери выставил на игру резервный состав, но, как оказалось, с ним у полтавчан возникло намного больше проблем, чем с основой. Первый опасный момент в матче возник именно у ворот "канониров". Ребенок навесил на Коломойца, тот неточно пробил с линии вратарской. Две минуты спустя в игру вступил Чех, зафиксировавший мяч после удара Чеснакова.
После ударной десятиминутки "Ворскла" посыпалась. Так, на 11-й минуте Смит-Роу воспользовался ошибкой защитников и вывел "Арсенал" вперед. На 26-й минуте Пердута сбил Рэмзи в штрафной, арбитр без раздумий поставил пенальти, которое сам пострадавший точно исполнил - 2:0.
Под занавес первого тайма счет и вовсе стал разгромным: Виллок точным ударом с линии штрафной "похоронил" надежды украинцев на "евровесну", и подарил Лондону досрочное первое место в группе.
После перерыва "Арсенал" имел несколько стопроцентных моментов, и даже еще один раз забил, но из-за зафиксированного ранее офсайда мяч не был засчитан. На 70-й минуте украинцы усилиями Пердуты могли забить гол престижа, однако страж ворот англичан был на высоте в этом матче. Девять минут спустя мяч попал в руку защитника гостей в штрафной площади - арбитр никак не отреагировал.
Финальный свисток зафиксировал разгромную победу команды Унаи Эмери со счетом 0:3. В заключительном, 6 туре, полтавчане отправятся в Португалию, где проведут встречу со "Спортингом", который также вышел в плей-офф, уничтожив на выезде "Карабах".
"Ворскла" (Полтава) - "Арсенал" (Лондон) - 0:3 (0:3)
Голы: Смит-Роу, 10, Рэмси, 27 (с пенальти), Уиллок, 41.
Ворскла: Шуст, Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур, Сапай (Карека, 36), Скляр, Шарпар, Ребенок (Сакив, 85), Кулач (Кане, 71), Коломоец
Арсенал: Чех, Лихтштайнер, Дженкинсон, Холдинг (Медли, 60), Мэйтленд-Найлз, Гендузи (Гилмор, 77), Рэмси (Сака, 69), Эльнени, Уиллок, Нкетиа, Смит-Роу
Предупреждения: Скляр, Шарпар, Коломоец - Холдинг.
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