ОБСЕ продлила присутствие наблюдателей на Донбассе [ Редактировать ]
ОБСЕ продлила мандат своих наблюдательных миссий в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на Донбассе.
"Принято решение о продолжении мандата Наблюдательной миссии ОБСЕ на росПП "Гуково" и "Донецк" до 31.05.2019", - сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене в Twitter.
Делегация Украины в интерпретирующем заявлении подчеркнула, что "нежелание России расширять миссию в других пунктах пропуска свидетельствует о намерении продолжать агрессию против Украины".
Ухвалено рішення щодо продовження мандату Спостережної місії ОБСЄ на 🇷🇺 ПП «Гуково» і «Донецьк» до 31.05.2019.— UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 29 ноября 2018 г.
Делегація України в інтерпретуючій заяві підкреслила, що небажання Росії розширювати місію на інші пункти пропуску свідчить про намір продовжувати агресію проти України pic.twitter.com/6nTn2faObp
Напомним, 27 октября во время полета над оккупированными территориями Донецкой области, исчез беспилотник СММ ОБСЕ после того, как вблизи населенного пункта Калиново, что в 72 км на восток от Донецка он обнаружил зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса".
После этого более 40 стран обвинили Россию в нейтрализации беспилотника.
Несмотря на это, в ноябре на Донбассе снова обстреляли беспилотники ОБСЕ.
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