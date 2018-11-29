Житель Запорожья набросился на полицейских с бензопилой (фото) [ Редактировать ]
В Запорожье мужчина с бензопилой оказал сопротивление полиции, угрожая нанести правоохранителям увечья.
Мужчина незаконно пилил деревья в лесополосе на улице Голубой в Шевченковском районе города, сообщает пресс-служба Нацполиции области 29 ноября.
"По требованию сотрудников полиции прекратить действия мужчина стал сопротивляться, угрожая применением бензопилы в отношении сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
Мужчину удалось задержать. Открыто уголовное производство по статье о сопротивлении представителю власти. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела по статье о незаконной вырубке леса.
Тем временем в Киеве неизвестные планомерно уничтожают деревья в парке "Киото" возле станции метро "Лесная".
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